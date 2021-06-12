Şanlıurfa’da seracılık projesinde ilk hasat

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen “Toplum Temelli Seracılık” projesi kapsamında serada yetiştirilen patlıcan ve salatalıkların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Güneşi, suyu, iklimi ile bereketli tarım topraklarına sahip olan Şanlıurfa’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürüttüğü projelerden biri olan ‘Toplum Temelli Seracılık’ projesinde toprakla buluşturulan patlıcan ve salatalık fidelerinden ilk hasat yapıldı.

İstihdamın ve ekonominin yerel yönetimler tarafından desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) tarafından tamamı hibe yoluyla yapılan bu proje Şanlıurfa’da seracılık ve tarım alanında farklı bir ses getirdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Göç işleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde 2 bin 150 metrekare alan üzerine kurulu olan ve yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için modern ve tam otomatik bir sistem ile sulanan seralar 30 ailenin de ekmek kapısı oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün kendi elleriyle hasadını yaptığı ürünler toplandıktan sonra pazarlarda satışa sunularak Şanlıurfalı kadınların geçim kaynağı oluyor.



“Toplum temelli seralarımızın sayısını artıracağız”

Sebze ve meyve kurutma tesisi yanında kurulan seralarda ilk hasadı yapan Beyazgül, proje ile hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de istihdamın artırıldığını belirtti. Beyazgül, “İçerisinde bulunduğumuz seraların sayısını artıma gayreti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seralar istihdamın artırılması açısından çok önemlidir. Belediyemiz öncülüğünde kadın girişimi üretim ve işleme kooperatifi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma kapsamında burada çevre halkından çalışan ev ekonomisine katkıda bulunan kadınlarımız var. Burada yetişen ürünler tamamen doğal ve organik bugün de ilk hasadı yaptık. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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