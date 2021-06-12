Haliliye’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceleyip, mahalle sakinleriyle görüştü.

Canpolat, ilçede yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt atağının devam ettiği Ahmet Yesevi Mahallesindeki çalışmaları denetleyen Başkan Canpolat, teknik ekipten de bilgiler aldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yolun yeniden hizmete sunulması talimatını veren Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların talep ve teşekkürlerini de alan Canpolat, asfalt çalışmalarının Ahmet Yesevi Mahallesine hayırlı olmasını diledi.

Canpolat, deforme olmuş yolların yenilemesini sağladıklarını hatırlattığı açıklamasında, “Çevre yoluna paralel olan Haliliye Belediyemize ait sokakta yoğun bir trafik vardı, buradaki asfaltta deforme olmuştu. Bu asfaltın bir an önce yenileme kararını aldık ve şuanda çalışmalara başladık. Ahmet Yesevi Mahallemize asfaltımız, bu yeni yolumuz, bu yol güzergâhı üzerinden geçeceğimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şehrimizin, Haliliye ilçemizin birçok noktasında; Konukluda statik kaplama, Ulubatlı Mahallesinde sıcak asfalt, Osmangazi Mahallesinde, Bahçelievler de şuanda Şehbenderiye Camiinin önüne de geçiyoruz. Şuanda da Ahmet Yesevi Mahallesinde etap etap mahallelerimizin tüm eksikliklerini gidereceğiz. Bu çalışmalarda emek ve katkı sunan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızda daha nezih, daha konforlu bir ortamda yolculuk etmeleri adına Ahmet Yesevi Mahallesindeki asfalt çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının çalışmaları yürütülen işçilerle de sohbet etti.

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