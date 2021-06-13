Şanlıurfa´da bisküvi kutuları arasında kaçak sigara ele geçti

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, bisküvi kutularının arasına gizlenmiş 16 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışmaların ardından sigaraların Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoda olduğunu belirleyen ekipler, depoya baskın yaptı. Eğitimli narkotik köpeğiyle gerçekleşen baskında bisküvi kolilerinin ortasına gizlenmiş 16 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Bandrolsüz sigaralara el koyan ekipler, depo sahibi olduğu belirtilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-13 18:21:19



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