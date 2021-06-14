Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol takımına yeni pasör çaprazı Fetih Durkan Şanlıurfa Büyükşehir Bld. ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, Niksar Belediye'den pasör çaprazı Fetih Durkan ile bir yıllık anlaşma sağladı

TVF 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon hazırlıklarını sürdüren takım, Niksar Belediye’den pasör çaprazı Fetih Durkan ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.