Şanlıurfa Göç İdaresi'nde Suriyeli yoğunluğu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye´ye gelip Şanlıurfa´ya yerleşen, verilen sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanmak isteyen Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Sabah erkenler saatlerinden itibaren Göç İdaresi Müdürlüğü'nün giriş kapısı önünde çocuklarıyla birlikte uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Sıra nedeniyle tartışmaların çıktığı bölgeye, polis ekipleri yönlendirilerek olumsuzluk yaşanması önlendi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-14 12:22:16



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