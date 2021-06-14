Öğretim üyesinin çalıştırdığı takım şampiyon oldu

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı Antrenörlerinden Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Aktaş’ın çalıştırdığı Gap Spor Voleybol Takımı, Bölgesel Lig'de şampiyon oldu.

Daha önce de çok başarılara imza atan Doç. Dr. Yakup Aktaş’ın kontrolündeki Gap Spor Voleybol Takımı, Şanlıurfa’da düzenlenen Bölgesel Voleybol Turnuvası ilk maçında Viranşehir Spor'u, ikinci maçında ise Genç Yurdum Spor'u yenerek finale kalmayı başardı. Doç. Dr. Yakup Aktaş’ın kontrolündeki Gap Spor Voleybol Takımı, final maçında ise Akçakale Spor'u 32'lik yenerek birinci oldu. Genç akademisyenin yönetimindeki takım tüm maçları kazanarak Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne katılma yolunda büyük başarı elde etti.

Şanlıurfa’da voleybolun altyapısındaki boşluğu doldurarak yetenekli gençleri değerlendirmek için gayret gösterdiklerini belirten Gap Spor Voleybol Antrenörü ve U18 Voleybol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Doç. Dr. Yakup Aktaş, “Yaş ortalaması 18 olan genç takımız iki yıl önce kuruldu. Viranşehir Spor, Gençlik Yurdum Spor ve Akçakale Spor'u yenerek Şanlıurfa’da şampiyon olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz. Şimdi hız kesmeden önümüze bakacağız. Antrenmanlarımıza devam ederek, 212223 Haziran’da oynanacak final maçlarında birinci olup 2. Lig'e yükselmek istiyoruz. Şanlıurfa kapasiteli gençlere sahip bir ildir. Amacımız bu gençlerimizin yeteneklerini keşfederek onları hak ettiği yere getirmektir. Bölgesel maçlarda oynatarak gençlerimizi tecrübe sahibi yaptık. Antrenmanlarımızı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki kapalı spor salonunda sürdürüyoruz. Milli takım, Efeler ve 1. Lig'de oynamaları için kendilerine zemin hazırlıyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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