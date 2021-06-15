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Toplu açılış ve temel atmalar ile Haliliye’ye kalıcı eserler kazandırılıyor

İHA

Toplu açılış ve temel atmalar ile Haliliye’ye kalıcı eserler kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçede hizmete sunulan parklar, halı sahalar, asfalt serim çalışmaları ile Sancaktar Mahallesi'nde yapımına başlanılan cami, çok amaçlı salon, park ve semt pazarının temeli için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçeye kazandırdıkları kalıcı eserlerin sayısını her geçen gün arttırmayı hedeflediklerini kaydederek, hizmete sunulan ve temeli atılan projelerin hayırlı olmasını diledi.
Sancaktar Mahallesi'nde çok amaçlı salon, semt pazarı, cami ve park temeli ile merkez ve kırsal asfalt çalışmaları, 27 adet park, 5 halı saha açılışı için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törene Başkan Mehmet Canpolat’ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, AK Parti Haliliye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emin Demirkol ve mahalle sakinleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Başkan Mehmet Canpolat, hizmetlerin Haliliye’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün burada Sancaktar Mahallemizde semt pazarı, park, cami ve çok amaçlı salonun hep birlikte temelini atacağız. Bir taraftan yeni temeller atarken, inşaatlarımız devam ederken ve atacağımız temellerle birlikte bir taraftan da inşallah bugün açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bizler Haliliye Belediyesi olarak söz vermiştik. Canla başla başlamıştık şuanda canı gönülden devam ediyoruz. Sizlerin vermiş olduğu destek, güler yüz, teveccüh ve oylarla birlikte sizlerin güvenini boşa çıkarmamak adına elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduğumuzu ifade ederim. Bu hususta sürekli bizlere rehberlik eden, önderlik eden başta değerli geçmiş dönem Mücahit başkanım olmak üzere, tüm buradaki protokol üyelerine ve en önemlisi de kendileriyle sürekli istişarede bulunduğumuz Haliliye halkına şükranlarımı arz eder, tekraren geldiğiniz için saygılar sunar, sevgilerimi sunarım.” dedi.

İki mutluluğu birlikte yaşıyoruz
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise temel atma ve açılışlarla iki mutluluğu bir arada yaşadıklarının altını çizerek, “Bugün Haliliye ilçemizde hem temel atma hem de açılış törenlerini birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu iki mutluluğu birlikte yaşamamıza vesile olan ve canla başla, gayretle çalışan Haliliye Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Mehmet Canpolat başkanımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tebrik ediyorum
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Başkan Mehmet Canpolat’ın adaylık sürecinde verdiği tüm sözleri teker teker tuttuğunu kaydederek, “Canla başla diyordu başkanımız ve gerçekten ‘benim zamana ihtiyacım var, biraz zaman geçsin’ diye düşünmedi ve canla başla çalışmalarına başladı. Kendisini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, gösterdiği gayretlerden dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederek, “Hizmetler noktasında çabasından, gayretinden dolayı Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa için canla başla
AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat da Başkan Mehmet Canpolat’ın canla başla, şehre hizmet ettiğini ifade ederek, “Şanlıurfa’da artık belediye çalışmalarıyla insanların önüne gidip, o şekilde daha ileri bir Şanlıurfa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda başkanlarımız canla başla şehre hizmet etmeye devam ediyor. Başkanlarımıza, hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen, yaptığı konuşmada Başkan Mehmet Canpolat’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu da Başkan Mehmet Canpolat’ın kısa sürede dev eserleri hizmete sunduğunun altını çizerek, yapılan çalışmaların Haliliye’ye hayırlı olmasını diledi.
Son olarak konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, temeli atılan ve açılışı yapılan tesislerin önemine dikkat çekerek, Başkan Mehmet Canpolat’a hizmetlerinden dolayı başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından hizmete sunulacak park, halı saha ve asfalt çalışmalarıyla ilgili 4 noktaya telekonferans sistemiyle bağlanıldı. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, hizmetlerin hayırlı olmasını diledi ve ardından davetliler butona basarak toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.
Mahalle sakinleri de yapılan hizmetleri taktir ettiklerini ifade ederek Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

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