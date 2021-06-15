Siverek’te kırsal yolları büyükşehir yapıyor

Şanlıurfa’da asfalt çalışmalarını plan ve program dahilinde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek kırsalında da çalışmalarını sürdürüyor.

Alt ve üst yapısı tamamlanan yolları asfaltla buluşturmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin bu seferki adresi Siverek ilçesi oldu. Siverek ilçesine bağlı Atmaca Karakütük arası 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmalarına başlayan ekipler, Şekerli Mahallesi, Taban, Ağıztadı ve Güher grup yollarını birbirine bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını ise tamamladı.

Mahalle sakinlerinin daha konforlu ve rahat ulaşım imkanlarından faydalanmaları için asfaltlama çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren büyükşehir ekipleri, vatandaşlardan ve kırsal mahalle muhtarlarından tam not aldı. Atmaca Mahalle Muhtarı Mustafa Siyaroğlu, stabilize olan yollarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmalarıyla asfaltlanacağını belirterek çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Siverek Şekerli Mahalle Muhtarı Murat Azimoğlu ise Şekerli Mahallesi, Taban, Ağıztadı ve Güher grup yollarını birbirine bağlayan grup yollarında asfaltlama çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, yolun tamamlanması ile birlikte mahalle sakinleri için daha konforlu bir ulaşım imkanı sunulmuş olacağını vurguladı. Azmioğlu, yolların asfaltla buluşturulmasında emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.