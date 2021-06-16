Online yarışmalarda dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen online yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turzim Daire Başkanlığı nezdinde gerçekleşen ve yoğun ilginin gösterildiği yarışmalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Online Satranç Turnuvası, Pandemili Günlerden Geleceğe Mesaj Video Yarışması, Geri Dönüşümler Muhteşem Olacak Video Yarışması, Korona virüsün Turizme Etkisi Konulu Karikatür Yarışması kategorilerinde kazanan yarışmacılar belirlendi. Online olarak düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla düzenlenen ödül töreniyle teslim edildi. Yarışmalara katılan ve derece elde eden bütün yarışmacıları yürekten tebrik eden Başkan Beyazgül ödül ve plaketlerini takdim etti.



Ödül töreninde Şanlıurfalı 10 yaşındaki dünya şampiyonu piyanist Defne Ekmekçi de mini bir piyano resitali sundu. Salonda bulunanlar tarafından dakikalarca alkışlanan minik şampiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından tablet bilgisayar hediye edildi. Defne ve ailesini tebrik eden Beyazgül, “Şanlıurfa, tarihi, gastronomisi, müziği ile bir kültür şehridir. İnanıyorum ki Defne kızımız gibi nice dünya şampiyonları bu şehirden çıkacaktır” dedi.



Dereceye giren isimler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

Korona Virüsün Turizme Etkisi Karikatür Yarışmasında Aşkın Ayrancıoğlu birinci, Hayriye Demirkol ikinci, Eylül Muratoğlu ise üçüncü oldu. Geri dönüşümler muhteşem olacak video yarışmasında ise birinciliği Mehmet Güneş, ikinciliği Rahime Şahin, üçüncülüğü ise Berfin Erbil adlı yarışmacı kazandı. Pandemili günlerden geleceğe mesaj video yarışmasında Fatma Demirel birinci olurken Medine Öz ikinci, Rezzan Çakır ise üçüncülük elde etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye giren isimler ise Volkan Uygur, Mehmet Çimçik, Remzi Aslan, Mevlüt Evran, Yunus Eren Hartavioğlu, Mert Çolak, Muhammed Müslüm Sabuncu, Adil Yener, Muhammed Murad Çiftçi ve Ali Taşken oldu.

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