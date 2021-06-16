Kadın hırsızlar polisten kaçamadı Kadın hırsızlar kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, polis tarafından kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan kadınlar, kaçmaya çalıştıkları otomobilde çorap içerisinde çaldıkları bir Cumhuriyet altını ve bin 470 TL para ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.