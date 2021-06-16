Akçakale'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

İHA

Akçakale'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Akçakale Şanlıurfa yolunda ilçeye kazandırılacak 12 kilometrelik Prestij Caddesinde çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Bolatlar mevkiinde üçüncü etap asfaltma ve yol genişletme çalışmaları başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da beraberindekilerle çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yalçınkaya çalışmaların tamamlanması ile şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlayacağını belirti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siverek’te normalleşme süreciyle birlikte etkinlikler başladı
YEREL HABERLER Siverek’te normalleşme süreciyle birlikte etkinlikler ...
Baydilli çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Baydilli çalışmaları yerinde inceledi
Kadın hırsızlar polisten kaçamadı Kadın hırsızlar kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı
YEREL HABERLER Kadın hırsızlar polisten kaçamadı Kadın hırsızlar ...
Online yarışmalarda dereceye girenler ödüllerine kavuştu
YEREL HABERLER Online yarışmalarda dereceye girenler ödüllerine ...
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor
Doktor, masasına bırakılan göbek bağını çocuğununki ile hastane bahçesine gömdü
YEREL HABERLER Doktor, masasına bırakılan göbek bağını çocuğununki ...
Müslüm Gürses Müzesi taşındı Müslüm Gürses Müzesi Haliliye'den Karaköprü'ye taşındı
YEREL HABERLER Müslüm Gürses Müzesi taşındı Müslüm Gürses Müzesi ...
Haliliye Belediyesi'nden kırsal ve merkezde asfalt atağı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi'nden kırsal ve merkezde asfalt ...
Karaköprü'de 26 yeni hizmet için toplu açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER Karaköprü'de 26 yeni hizmet için toplu açılış töreni ...
Çalacak bir şey bulamayan hırsız bıldırcın çaldı Hırsız, TV kanalı bahçesindeki bıldırcınları çaldı
YEREL HABERLER Çalacak bir şey bulamayan hırsız bıldırcın ...
Ceylanpınar kırsalında yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar kırsalında yüzler gülüyor
Şanlıurfa’da kadın emeği pazarı yeniden açıldı El emeği göz nuru ürünler pazarda sergileniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kadın emeği pazarı yeniden açıldı El ...
Siverek’te kırsal yolları büyükşehir yapıyor
YEREL HABERLER Siverek’te kırsal yolları büyükşehir yapıyor
Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
Toplu açılış ve temel atmalar ile Haliliye’ye kalıcı eserler kazandırılıyor
YEREL HABERLER Toplu açılış ve temel atmalar ile Haliliye’ye kalıcı ...
Polisin dikkati milyonluk vurgunu engelledi Sigartodan para almak için soyulduk diyerek mağazayı boşalttılar, polisin dikkatiyle yakayı ele verdiler Soygun adı altındaki vurgunu polis fark etti
YEREL HABERLER Polisin dikkati milyonluk vurgunu ...
Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 - 0 yendi
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 - 0 yendi
Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu
Şanlıurfalı 3 öğrenci, piyano yarışmasında birinci oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı 3 öğrenci, piyano yarışmasında birinci ...
Jandarma Komutanlığı'ndan Vali Erin’e ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlığı'ndan Vali Erin’e ziyaret
Başkan Yalçınkaya’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçınkaya’dan esnaf ziyareti
Vali Erin, Telabyad’da çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Vali Erin, Telabyad’da çocukları sevindirdi
Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
Öğretim üyesinin çalıştırdığı takım şampiyon oldu
YEREL HABERLER Öğretim üyesinin çalıştırdığı takım şampiyon oldu