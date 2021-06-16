Akçakale'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

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Akçakale Şanlıurfa yolunda ilçeye kazandırılacak 12 kilometrelik Prestij Caddesinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Bolatlar mevkiinde üçüncü etap asfaltma ve yol genişletme çalışmaları başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da beraberindekilerle çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yalçınkaya çalışmaların tamamlanması ile şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlayacağını belirti.

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