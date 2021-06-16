Eyyübiye’ye yeni eserler kazandırıldı

Eyyübiye Belediyesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ın katılımıyla ilçede hayata geçirdiği 3 projenin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediyesi’nin hayata geçirdiği Nostaljik Çocuk Oyun Dünyası, Uyanık Kütüphane ve Aile Otağı’nın toplu açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağında yapılan açılış törenine, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığıyla birlikte yapılan ve çocukların aileleriyle gelip, eski oyunları oynayabilecekleri sosyal tesis niteliğindeki aile otağı ve gençler için Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezinde hayata geçirilen Uyanık Kütüphaneye tüm vatandaşların gelip, gezmesini ve vakit geçirmesini istedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da Başkan Kuş’u çalışmalarından dolayı tebrik ederek, açılışları yapılan sosyal tesislerin hayırlı olmasını diledi.

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