Başkan Canpolat asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Atatürk Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Gece gündüz demeden Haliliye'mizi daha güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü asfalt çalışmalarıyla üst yapı atağını devam ettiriyor. Başkan Canpolat, Atatürk Mahallesinde yürütülen asfalt çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini, ziyaret etti. Topçular Caddesinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Canpolat görevlilerden bilgi aldı.

Söz verdikleri gibi şehrin değişik noktalarında çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Canpolat,“ Haliliye Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi şehrimizin birçok noktasında, birçok mahallesinde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda Atatürk Mahallesindeyiz. Atatürk Mahallemizin yine çok kullanılan, yoğun bir trafiği bulunan Topçu Meydanı Camisinden başlayarak asfalt çalışmamızı gece geç saatler de olsa inşallah bitirmek üzereyiz. Gece gündüz demeden Haliliye’mizi daha güzelleştirmeye, eksiklerini gidermeye, mahallemizin böyle spesifik lokal sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Çalışmalarından dolayı fen işleri ekibimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da göstermiş oldukları duyarlık ve teveccüh için de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Canpolat, asfalt çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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