Şanlıurfa’da doğal antibiyotik hasadı başladı

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğal antibiyotik olarak bilinensarımsağın hasadı başladı.

Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde Çiftçi Yunus Altun, 150 dönüm arazi üzerinde toprakla buluşturduğu sarımsağın hasadını yapmaya başladı. Yaklaşık 40 derece sıcaklık altında tarım işçileri tarafından yapılan hasat, çiftçinin yüzünü güldürmedi. Çiftçi Altun, pandemi nedeniyle ihracatın olmadığını belirterek, sarımsağın kilosunu tarlada 2 ile 3 lira arasında aracılara sattıklarını aktardı.

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