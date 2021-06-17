Birecik’te kilitli parke çalışmaları sürüyor

İlçe merkezine olduğu kadar kırsal kesimlerde de çalışmalarını sürdüren Birecik Belediyesi'nin adresi bu kez kırsal Altınova Mahallesi oldu.

2021 Yılı Hizmet Planlaması dahilinde belirlenen tüm kırsal mahallelere ulaşmanın gayreti içerisinde olan Birecik Belediyesi, Altınova'da toplamda 30 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme uygulaması gerçekleştirecek. Artan hava sıcaklığına rağmen çalışmaların aksamadan sürdüğü mahallede şu ana dek 18 bin metrekarelik bölgede çalışmalar tamamlanırken, mahalle sakinleri uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Muhtar Karayel'den Başkan Mirkelam ve ekibine teşekkür

Birecik Belediyesi çalışamalarının koordineli bir şekilde sürdürdüğünü belirten Altınova Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Karayel, "Bu yapılan son çalışma ile birlikte mahalle içi yollarımız yazın tozlu, kışın ise çamurlu görüntüden kurtarılacak. Mahalle sakinlerimizin talebini değerlendirerek sorunumuza çözüm üreten başta Birecik Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam'a ve tüm ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.



Kırsalda toplamda 168 bin metrekare kilitli parke çalışması tamamlandı

Çalışmaları değerlendiren Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, uygulamalarında merkez ve kırsal ayrımı yapmadıklarını ve Altınova'da toplam 30 bin metrekarelik çalışma ile toplam rakamın 168 bin olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Başkan Mirkelam, Altınova Mahallesi'nin ardından süreç içerisinde diğer kırsal kesimlerde de benzer çalışmaların programlar ve imkanlar çerçevesinde sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Birecik kırsalında şimdiye kadar 14 mahallede kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapıldığı da belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.