Büyükşehir Belediyesi’nden “hoş geldin bebeğim seti”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Hoş Geldin Bebeğim” projesi kapsamında bebek sahibi olan ailelere içerisinde birçok ürünün yer aldığı set hediye ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen, ‘Uluslararası Göç Kuruluşu’ IOM’un da desteklediği proje kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni anne ve baba olan çocuklarını kucaklarına alan dar gelirli ailelere ulaşarak veya onlardan gelecek taleplere karşılık vererek Hoş Geldin Bebeğim setini hediye ediyor. Set içerisinde battaniye, bebek bezi, bebek havlusu, bebek pudrası, tırnak makası, bebek şampuanı, ıslak mendil, bebek kolonyası, bebek çantası, pişik kremi gibi birçok ürün yer alıyor.



‘Hoş Geldin Bebeğim’ seti dağıtım törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Dünyaya gözlerini açan meleklere bu güzel hediyeleri veren IOM Uluslararası Göç Kuruluşu'na bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Beyazgül anneliğin önemine değinerek, “Eve, aileye, yuvaya sahip çıkan annedir. İnsanın mutlu olduğu yer evidir. Eğer bir insan ailesi ile birlikte mutluysa bu her şeye değerdir. Mutluluğun en güzeli insanın kendi evindeki mutluluktur. Çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Gerçek medeniyet ve kültürümüzü öğrenmemiz ve yaşamamız lazım” diye konuştu.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ise IOM’un destekleriyle Şanlıurfa’da çocuk sahibi olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hoş Geldin Bebeğim setlerini dar gelirli ailelerimize dağıtacağız” ifadelerine yer verdi.



IOM Şanlıurfa İl Temsilcisi Adile Sülütay ise anne ve bebeklerin hayatlarına az da olsa dokunabiliyorsak, onlara umut olabiliyorsak ne mutlu bize diyerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından programa katılan ailelere bebek seti hediye edilirken 04 ay ile 012 ay bebeği olan dar gelirli aileler Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na doğum belgesini gösterir evrak ile başvurarak bu imkanlardan faydalanabilecekler.

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