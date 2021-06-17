Odunlukta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde odunlukta çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yangın, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Halil Karakeçili’ye ait iki katlı müstakil binanın çatı katında odunluk olarak kullanılan yerde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri ve komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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