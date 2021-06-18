Harran Üniversitesi'nde “Etnobotanik araştırma teknikleri 3” programı

Harran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK BİDEB desteği ile yapılan Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursunun 3’üncüsü başladı.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursuna farklı illerden 25 doktora ve yüksek lisans öğrencileri katılıyor.

Dört gün boyunca online olarak devam edecek olan kursta Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi, Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Bingöl Üniversitesinden de Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu gibi alanında uzman hocalar tarafından kursiyerlere etnobotanik alanında dersler verilecek.

TÜBİTAK BİDEB birimi tarafından desteklenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri etkinliği ile ilgili programın açılışında kursiyerlere bilgi veren koordinatör Prof. Dr. Hasan Akan, “Farklı şehirlerden 25 kursiyerimizle 4 gün boyunca ülkemizin bitki kullanım kültürleri üzerinde bilimsel söyleşiler yapacağız. Üniversitelerimizde veya araştırma kurumlarımızda görev yapan, ya da dışardan kendi imkanları ile tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademik düzeyde Etnobotanik alanında araştırma teknikleri becerisini kazandırma ve geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Amacımız etnobotanik alanına ilgi duyan araştırmacılara veya lisansüstü öğrencilerine yol göstermektir. Ayrıca konunun uzmanlarını bir araya getirmemiz genç bilim insanlarına motivasyon sağlamak adına yararlı oluyor” dedi.

Kursun açılış programına katılarak genç bilim insanlarını selamlayan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, fakülte olarak 3. kez etnobotanik kursuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “25 farklı üniversiteden değerli arkadaşlarımız, genç bilim insanımız bu kurs kapsamında tecrübeli hocalarımızdan eğitim alacaklar. Etnobotanik önemli bir alan. Gıda, yakacak, giyim ve tedavi amaçlı hep bitkilerden yararlanılmıştır. Kursun genç bilim insanlarımıza önemli katkısı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Etnobotanik araştırma teknikleri kursuna ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, bilim alanındaki çalışmalara her zaman destek olarak öncülük ettiklerini belirterek, bundan sonraki kursun yüz yüze yapılmasını temenni etti. Bu ve benzeri etkinliklerde genç bilim insanlarına her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Rektör Çelik, bilime katkı sağlayan ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçiren herkesi Harran Üniversitesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

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