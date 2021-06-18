Yalnız yaşayan yaşlı kadının evi yandı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şair İbrahim Rafet Mahallesi’nde yalnız yaşayan Şahine Karalı’nın evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, yaşlı kadını evden çıkararak, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını söndürdü. Evdeki yaşam malzemeleri tamamen yanan Karalı, hayırseverlerden yardım bekliyor.

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