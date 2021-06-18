Doğukent 7 bin metrekarelik modern parka kavuştu

Karaköprü Belediyesi Doğukent Mahallesinde 7 bin metrekare alanda inşa edilen modern parkı hizmete sundu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeşil alan seferberliğinin süreceğini söyledi.

Karaköprü Belediyesi ilçeye değer katan hizmetlerini sürdürüyor. Önceki günlerde yapılan toplu açılış töreniyle 26 yeni hizmetin açılışı gerçekleştirilirken, bunların arasında Doğukent Mahallesine kazandırılan modern park da bulunuyor.

7 bin metrekare alan üzerinde yapılan parkta süs havuzları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, çiçek peyzajı ve gölgelikler yer alırken, vatandaşların rahatlıkla zaman geçirebilecekleri bir yaşam ve dinlenme alanı oluşturuldu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeşil alanı fazla olan bir Karaköprü oluşturmak için bir seferberlik halinde olduklarını ifade ederken, her ay ilçeye bir tane park kazandırmaya çalışacaklarını kaydederek, “Geçtiğimiz günlerde bir toplu açılış töreniyle 14 tanesi park olmak üzere 26 yeni hizmetimizin açılışını gerçekleştirdik. Bunların içinde Doğukent Mahallemize kazandırdığımız modern parkımız da bulunuyor. 7 bin metrekare alan üzerinde yapılan parkımızla Doğukent Mahallemizdeki yeşil alan ve yaşam alanı eksiğimizi bir nebze gidermiş olduk. Biz ilçemizde yeşil alan oranını artırarak yeşil tonların fazla olduğu bir Karaköprü oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz her ay bir yeni parkı ilçemize kazandırmayı hedefledik ve bu yolda ilerliyoruz. Yeni parklarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye yeni parklar kazandırmak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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