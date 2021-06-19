Anneler okuma yazmayı çocuklarının desteği ile öğreniyor

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kırmızı Kurdele Projesi” ile açılan kurslarda, kadınlar okuma yazmayı hem eğitmenlerin hem de çocuklarının desteği ile öğreniyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve kadın destek merkezlerinde kadınlara yönelik okuma yazma kurslarını faaliyete sundu. Yetişkin kadınlara yönelik açılan kurslara talepler yoğun olurken, Kovid19 tedbirleri kapsamında dersler gerçekleştiriliyor. Kursun diğer kurslardan farkı ise annelerin okuma yazmayı hem eğitmenlerin hem de çocuklarının desteği ile öğrenmesi dikkat çekiyor. Zaman zaman annelerinin öğrenmesi için çocukların kızarak azarladığı anneler ile çocukları arasında gülümseten diyaloglar yaşanıyor. Kursa katılan kadınların birinci kademe eğitimlerinin tamamlanmasının ardından başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.

Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden kursiyerlerden 45 yaşındaki Gazal Yetim, “Kırmızı Kurdele Projesi kapsamında okuma yazmayı öğrendik. Buraya kızımla el ele vererek geliyoruz. Allah’a şükürler olsun ikimiz de okuma yazmayı öğrendik. Şu an hem okuyabiliyor hem de yazabiliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz” dedi.

Gazal Yetim’in 5 yaşındaki kızı Emine Yetim ise kursa gelerek, annesine okuma yazmada yardımcı olduğunu söyledi.



“Çocuklar annelerine yardımcı oluyor”

Kurs eğitmeni Elvan Dalmış, bu kursun diğer kurslardan farklı olduğunu belirterek, “Burada hiç okuma yazma bilmeyen kadınlarımız gelerek eğitim alıyor. Sosyal hayatta daha aktif olabilmek için, gittikleri yerleri kendileri bulabilmek için, telefonda gelen aramayı görebilmek için, mesajı okuyabilmek için gelip okuma yazmayı öğreniyorlar. Çocukları ile birlikte gelen kadınlarımız var. Sürekli çocukları ile etkileşim halindeler. Çocuklar annelerine hem evde hem de sınıfta yardımcı oluyor. Ödevlerde yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.



“İmar ve fende olduğu gibi ilim ve bilimde de gelişmeler sürecek”

Kadın kursiyerleri sınıflarında ziyaret eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Kırmızı Kurdele Projesini başlatmış bulunmaktayız. Tabi eğitim ve öğretimin yaşı yoktur. Burada büyüklerimizi misafir ediyoruz. Okuma yazma ile ilgili eksiklikleri olan ya da hiç okuma yazma bilmeyen kardeşlerimizi eğitiyoruz. Burada küçükler veli, büyükler de öğrenci oluyor. Öyle ailecek misafir ediyoruz. Toplumumuzun her kesimine imar ve fen işlerinde hizmet ettiğimiz gibi ilim ve bilim noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.