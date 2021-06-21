Başkan Yalçınkaya okulların inşaatını inceledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kuveytli hayırseverlerce ilçede yapılan okulların inşaatını yerinde inceledi.

Akçakale sığınmacılara ev sahipliği yapmaya devam ederken Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın da sığınmacılara her alanda desteği sürüyor. Başkan Yalçınkaya’nın desteği ile Şanlıurfa Valiliği ve Kuveyt merkezli Necat Derneği arasında imzalanan protokolün ardından hemen inşaatına başlanan 12 derslikli 3 okulun inşaatı hızla devam ediyor. Başkan Yalçınkaya beraberinde Necat Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Hasan Süleyman ile Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.



Felaketin ortadan kaldırılması lazım

Okulların yeni eğitimöğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Yalçınkaya, “Şuanda Akçakale'mizde 140 bin mültecimiz var. O mültecilerin hayata döndürülmesi, eğitimi, ekmek ve aş bulması noktasında Arap kardeşlerimiz Kuveyt Nejat Derneği'nin gayretini unutmak mümkün değil. Burada 36 derslik her biri bin 300 metrekare üzerine kurulu okulun inşaatı devam etmektedir. İnşaatın inşallah bu eğitim yılına yetişmesi hedeflenmektedir. Biz bu 140 bin mülteci kardeşimize, bu başımıza gelen felaketin ortadan kaldırılması için bütün Arap ülkelerine ve yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Bu kardeşlerimize iş imkanı sağlanması noktasında burada fabrikalara, okullara ve çeşitli alanlarda desteklere ihtiyaçlarımız var. Desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu çok büyük yükü, bu felaketi omuz omuza verirsek ortadan kaldırırız. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.



“Başkan Yalçınkaya’ya yardım için teşekkür ediyorum”

Dernek Temsilcisi Hasan Süleyman da, “Akçakale Belediyesi ile Necat Derneği olarak ilçede Türk ve Suriyeli öğrenciler için okullar yapıyoruz. Akçakale Şanlıurfa’da en fazla Suriyeli mülteci yaşayan ilçedir. Bölgenin en büyük ihtiyaçları okul, iş ve fabrika. Akçakale Belediye Başkanı ve belediye yetkililerine Suriyeli kardeşlerimize gösterdikleri misafirperverlik, yardım ve derneğimize sağladıkları kolaylıktan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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