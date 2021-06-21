7 katlı binanın çatısından düşen köpek öldü; o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısından beton zemine düşen köpek öldü. Köpeğin düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ziyaret Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında havlayan köpeği gören kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Kısa süre sonra çatıdan beton zemine düşen köpek öldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye yol açtı. Suruç Kaymakamlığı, köpeğin biri ya da birileri tarafından atılıp, atılmadığına yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-21 12:19:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.