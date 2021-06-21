Suruç Devlet Hastanesi'ne idari soruşturma

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hastanede çalışan bazı personel ve doktorların nöbet tutmadıkları halde çizelgeye nöbet tuttuklarını yazıp haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. İddialar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Olay, hastanede çalışan bir memurun valiliğe şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Suruç Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru M.E.’ye haksız yere döner sermaye verildiği, uzman doktorlar M.C.E. ile Y.Y.’ye ise hastaneye gitmedikleri halde icap nöbeti yazıldığı ve haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. İddialar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü sorumlular hakkında idari soruşturma başlattı.

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