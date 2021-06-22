Hayal gücüyle atölyede yapılan tespihler babalara hediye edildi

“Babalar Günü” dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlediği tespih atölyesi ile çalışmalara katılanların hayal gücü ve el becerilerini de geliştirerek yaptıkları tespihleri babalarına hediye etmelerini sağladı.

'Her evladın ilk kahramanı olan babalar, hediyelerin de en özeline layıktır elbette' hassasiyetiyle harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, katılımın 20 kişi ile sınırlandırıldığı tespih atölyesinde yapılan tespihler babalara hediye olarak döndü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, kadın destek ve eğitim merkezlerinde düzenlediği, insanların bir araya gelerek hayal güçlerini, el becerilerini ve grup çalışması yeteneklerini sergileyebilecekleri atölyeler, verimliliği ve öğrenimi ön planda tutarak bilgi ve deneyimi artırıyor. Atölyelerde eğitim alan kadınlar, ileride kendi iş yerlerini de açarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Geçen haftalarda kapı süsü atölyesi, mozaik bardak atlığı, ahşap yakma atölyesi, doğal sabun atölyesi ve şal üzerine keçe işleme etkinlikleri ile workshop çalışmaları yapılan atölyelere katılan vatandaşlar, el emeği göz nuruyla kendi ürettikleri ürünleri evlerinde süs eşyası olarak kullandı.

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