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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İHA

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan elektrik işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elektrik işiyle uğraşan Ömer Basmacı (57) arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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