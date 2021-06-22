Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan Ömer Basmacı (57), hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir´e bağlı Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçi Ömer Basmacı, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, düştü. Basmacı'nın düştüğünü gören mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Basmacı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Basmacı'nın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-06-22 12:23:15



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