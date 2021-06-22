Şanlıurfa’da randevusuz aşı dönemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da randevusuz aşı dönemi başladı

İHA

Şanlıurfa’da randevusuz aşı dönemi başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkat çekerek, bugünden itibaren 30 yaş üstü, 23 Haziran 2021 tarihinden itibaren 25 yaş üstü ve SGK kaydı olan 18 yaş üstü çalışanları aşı olmaya çağırdı. Her iki çeşit aşının da bulunduğu Şanlıurfa’daki aşı ünitelerinde randevusuz aşı uygulanabiliyor.
Şanlıurfa’da tüm kamu hastaneleri ve özel hastaneler, üniversite hastaneleri, aile hekimlikleri ile alışveriş merkezleri, Organize Sanayi Bölgesi ve Evren Sanayi Sitesi'ndeki mobil ekiplerde randevulu veya randevusuz aşı olma imkanı olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, belirtilen yaş grubundaki tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Vali Erin, “Salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı bugünlerde, yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için toplumsal bağışıklık büyük önem taşıyor. Bu bağışıklığın artmasındaki en önemli tedbir ise aşı olmak. Bugün itibariyle, ilimiz genelindeki tüm aşı ünitelerinde Sinovac ve Biontech aşıları başvuran herkese yapılabiliyor. Vatandaşlarımız aşılarını olarak, yüzde 90’lara varan oranda salgından korunma imkanına kavuşmuş olacak. Toplumca aşıya gerekli önemi verdiğimiz takdirde, salgına karşı bağışıklığımızın artacağı, ölümcül vakalar yaşamak yerine ayakta hafif şekilde bu salgını atlatabileceğimizi bilim adamlarımız açıklamaktadır” dedi.

Salgınla mücadelede büyük emek ve çaba sarf eden sağlık çalışanlarının, bir daha büyük bir salgın dalgasıyla karşılaşılmaması için fedakarlık yapmaya devam ettiğini kaydeden Vali Erin, özellikle hastanelerdeki aşı ünitelerinde gece geç saatlere kadar aşılanma imkanı bulunduğunu ifade ederek, tüm Şanlıurfalıları duyarlı olmaya çağırdı.
Salgın tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen, belli başlı tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini de hatırlatan Vali Erin, özellikle taziye evi konusundaki yasağın devam ettiğini, bunun yanında düğün ve benzeri toplu etkinliklerin maske ve mesafe kısıtlamasına tabi olduğunu anımsattı.
Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarının değişmeyeceğinin altını çizen Vali Erin, iş yerleri, kamuya açık alanlar ve toplu halde bulunulan mekanlarda denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
YEREL HABERLER Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip ...
Şanlıurfa’da 198 bin 620 TL sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 198 bin 620 TL sahte para ele geçirildi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Fırat Nehri'nde görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Fırat ...
Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü
YEREL HABERLER Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi ...
Kaza yaptığı otomobilinde 1 gün sonra bulunan Dilara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Kaza yaptığı otomobilinde 1 gün sonra bulunan ...
Şanlıurfa’da sıcak hava bunaltıyor Çocuklar serinlemek için çareyi süs havuzunda yüzmekte buldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sıcak hava bunaltıyor Çocuklar ...
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü Araç yangınına sağlık ekipleri yetişti Yanmak üzere olan aracı söndürme çalışmaları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü Araç ...
Şanlıurfa’da ‘Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ‘Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' ...
Harran Üniversitesi'nden iki sergi
YEREL HABERLER Harran Üniversitesi'nden iki sergi
Hayal gücüyle atölyede yapılan tespihler babalara hediye edildi
YEREL HABERLER Hayal gücüyle atölyede yapılan tespihler babalara ...
Suruç Devlet Hastanesi'ne idari soruşturma
YEREL HABERLER Suruç Devlet Hastanesi'ne idari soruşturma
Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi
Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark ...
Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
YEREL HABERLER Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark ...
7 katlı binanın çatısından düşen köpek öldü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 7 katlı binanın çatısından düşen köpek öldü; o anlar ...
Vali Erin’den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Vali Erin’den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ...
Başkan Yalçınkaya okulların inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yalçınkaya okulların inşaatını inceledi
Şanlıurfa´da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 ...
Şanlıurfa’da Cilalı Taş Devri'ne ait ören yeri bulundu Ören yerinin yaklaşık 10 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Cilalı Taş Devri'ne ait ören yeri ...
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi Gece kaza yapan ancak ertesi gün akşam saatlerine doğru fark edilerek hastaneye kaldırılan genç yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı ...
Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı Köpeğin çatıdan atlama anı kamerada
YEREL HABERLER Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan ...
Sulama kavgasında ölen baba ve 2 oğlu yan yana defnedildi Babalar Günü'nde yürek yakan olay
YEREL HABERLER Sulama kavgasında ölen baba ve 2 oğlu yan yana ...
Halfeti gezisi facia ile sonuçlandı Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı Uçurumun dibindeki otomobili traktörle toprak almaya giden vatandaşlar fark etti
YEREL HABERLER Halfeti gezisi facia ile sonuçlandı Kontrolden çıkan ...