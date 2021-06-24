Akçakale'de halk sağlığı denetimleri sürüyor

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim yaparak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için denetime çıktı. Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendislerinin destek verdiği denetimde, fırınlar tek tek denetlendi. Ekipler iş yerlerinde hijyen, gramaj ve ruhsatları kontrol etti. Genel duruma uygun olmayan işyerlerine uyarılarda bulunuldu.

Akçakale halkının sağlığı için çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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