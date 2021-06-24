Haliliye’de emek sanata dönüşüyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan sanat kursları ve hizmete sunulan geleneksel el sanatları merkezinde, kursiyerlerin emekleri, sanata dönüşüyor.

“Kültür ve sanatın kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde açılan kurslarda eğitimler gören kursiyerler sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Açılan el sanatları, kağıt rölyef, ahşap oymacılığı, tesbihçilik, çulhacılık, dikiş nakış kurslarıyla kursiyerlerin emekleri sonucunda bir birinden güzel eserler hazırlanmış oluyor. Her geçen gün büyüyen kurslara katılan kadınlar, eğitimlerini alırken çocukları da merkezde bulunan kreşte uzman eğitmenler tarafından kişisel gelişimleri için hem eğitim alıyor hem de akranlarıyla oyunlar oynuyor.

Kursların bulunduğu merkezleri Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat ve Haliliye İlçe Belediye Meclis Üyesi Gülistan Satış birlikte ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Fethiye Canpolat ve Gülistan Satış, eğitmenlerden de çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Kursiyer kadınlar, açılan kurslarda hem vakit geçirdiklerini hem de meslek öğrendiklerini ifade ederek, Haliliye Belediyesi'ne sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

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