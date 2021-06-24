Şanlıurfa’da YKS’ye gireceklere ulaşım ücretsiz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için şehir içi ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa’da hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “2627 Haziran 2021 tarihlerinde YKS sınavına girecek genç arkadaşlarımızın yanındayız. Sınav giriş belgelerinizle tüm otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Allah zihin açıklığı versin gençler” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.