Viranşehir’de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Viranşehir Belediyesi, ilçe genelinde YKS sınavı öncesi dezenfekte çalışması yaptı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi. Ekinci’nin talimatıyla Viranşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Dezenfekte ekibi tarafından İlçe genelinde Yükseköğretim Kurumları sınavlarının yapılacağı bütün okullar dezenfekte edildi.

Sınava girecek öğrencilerin sadece girecekleri sınava odaklanmalarını isteyen Ekinci, “İki aşamalı üniversite sınavı öncesi çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan dezenfekte çalışmalarında elle dokunabilecek kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenleri, korkulukları, sınıfları, oturacakları sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kolları ve lavaboları dikkatli bir şekilde virüs ve mikro organizmalardan arındırıldı. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve idarecilerimizin içi rahat olsun. Biz gençlerimiz için gerekli tüm önlemleri aldık. Sınav günü de süreci yakından takip ediyor olacağız. Yarın da ekiplerimiz öğrenci ve velilerimize su dağıtımı gerçekleştirecekler. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı diliyorum" dedi.

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