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Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler Defalarca arabayla ezmeye çalıştı

İHA

Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler Defalarca arabayla ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dün yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin kavga edenleri defalarca ezmek için araçla çarptığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Boşanma aşamasındaki evli çifti aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı
Cep telefonuyla çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Otomobille sokakta gidip gelen bir şahısın kavga edenlere defalarca çarptığı ve ezmeye çalıştığı gözlendi. Otomobilin yerdekileri ezmemesi için başka bir araçla yolun kapatıldığı görüldü.

Olayın geçmişi
Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olan çiftin ailelerinin silahlı kavgasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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