Kuş, sahada çalışmalarını sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde devam eden çalışmaları teknik ekiple birlikte sahada incelemeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde devam eden çalışmaları teknik ekiple birlikte sahada incelemeye devam ediyor. Başkan Kuş, 15 Temmuz mahallesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeşil alanı

inceleyip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. 15 Temmuz Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen ve yaklaşık 3 bin 500 metre karelik alanı kapsayan içerisinde şelale park, yeşil alan, sosyal donatı alanı ve kitap otağı olacak şekilde tasarlanan alanı inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, park bahçeler müdürlüğüne bağlı teknik ekipten çalışmalar hakkında son bilgiyi alıp, değişiklik yapılacak yerleri talimatlandırdı. Açılışı yapılmadan bölge sakinlerinin uğrak noktası olan alanda vatandaşlarla da bir araya gelen Kuş, vatandaşların mutluluklarına ortak oldu.

Saha incelemeleri esnasında açıklama yapan Kuş, vatandaşların isteklerini, taleplerini bir bir yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, “15 Temmuz mahalle sakinlerine Allah’ın izni ile bir park kazandıracağımızın vaadinde bulunmuştuk. O gün vermiş olduğumuz vaade birçok vatandaş ve halkımız inanmamıştı ama biz inanmıştık ve Allaha çok şükür inandığımız her şeyi de yaptık. İşte şuan yapılamaz denilen 15 Temmuz Mahallemizdeyiz ve parkımızın içindeyiz. Öncesini sizler ile paylaşacağız. Bu alan imkansız bir alandı, engebeli ve yapılamaz denilen bir alandı. İmkansız olan bir alanı yemyeşil bir alana dönüştürdük. En kısa sürede 15 Temmuz Mahalle sakinleri ile bu parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. şimdiden mahallemize hem Şelale parkımız, hem sosyal donatı alanı hem de Kitap Otağımız hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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