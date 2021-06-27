Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Siverek yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Abdulkadir Özpolat yönetimindeki 63 EL 055 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Özpolat hayatını kaybetti, yanındaki Cebrail Aslan, İbrahim Halil Karakayalı ve Sami Kal yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İbrahim Halil Karakayalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Abdulkadir Özpolat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-06-27 11:53:16
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