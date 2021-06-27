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Bakan Varank: Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir

DHA

Bakan Varank: Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da 67 milyon TL'lik destekle hayata geçirilen 5 projenin toplu açılış ve temel atma töreninde, "Çok şükür gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 67 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilen 5 projenin toplu açılış ve temel atma töreni için geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dana sonra açılışı törenine geçen Bakan Varank'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, partililer ve iş insanları eşlik etti.
'ÜLKEMİZ TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ'
Törende konuşan Bakan Varank, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkenin terörden çok çektiğini söyledi. Bu bölgelerde terörle anılma döneminin bittiğini, bölgenin gündeminin artık yatırım ve istihdam olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Çok şükür gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir. Bölgenin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır. Açılışını yaptığımız projeler, temelini attığımız tesisler, huzur ortamı sağlandığında yatırımların ve refahın artacağının en somut örnekleridir. Bu güven ortamını tesis etmişken bölgenin eski karanlık günlerine dönmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Önümüze konulmak istenen türlü tuzaklara, içerden ve dışardan yapılan engellemelere rağmen ülkemizin gündemini yatırımda, istihdamda, kalkınmada tutmaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgenin kaybettiği yılları daha hızlı kapatması ve ülke ortalamasına yaklaşması en temel arzumuz" dedi.
'ÜRETİME VE İSTİHDAMA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'
Bakan Varank, Şanlıurfa'da üretime ve istihdama çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Malumunuz buraya gelmeden önce cuma günü Hatay´da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı ile MOBSAN Sanayi Sitesi´nin de dahil olduğu yatırımlarımız için toplu açılış yaptık. Dün Gazi şehrimiz Gaziantep´teydik. Hamdolsun orada da 8 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bugün de hamd olsun kadim şehrimizin, Şanlıurfa´mızın üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin resmi açılışı ve temel atmaları için huzurlarınızdayız. Urfa´mız şanlı tarihiyle, köklü kültürüyle ve muazzam potansiyeliyle bizim gönlümüzde çok müstesna bir yere sahip. Sizler, Kurtuluş savaşında gösterdiğiniz yiğitlikle şanınızı tüm dünyaya ispat ettiniz. Bugün de her türlü terör odağına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak yine büyük vatanseverlik örneği sergiliyorsunuz."
'70 MİLYAR LİRAYI BULAN YATIRIMLAR YAPTIK'
Şanlıurfa'da yapılan çalışmalardan bahseden ve yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Varank "Bakınız, son 19 yılda şehrimize tarım, şehircilik, sosyal hizmetler ve eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda 70 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptık. İlimize kazandırdığımız modern hastanelerin, eğitim kurumlarının, otoyolların, sosyal tesislerin ve diğer pek çok hizmetin en yakın şahitleri siz Urfalı kardeşlerimizdir. İşte bugün de bu doğrultuda hem Urfa´mız hem bölgemiz hem de ülkemiz için oldukça önemli 5 projenin resmi açılış ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu 5 projenin toplam yatırım bedeli 67 milyon lirayı buluyor. Sanayi, teknoloji, girişimcilik, eğitim ve turizm konularında, özellikle genç kardeşlerimize hizmet edecek bu projeler, Şanlıurfa ekonomisinin gücüne güç katacak inşallah. Malumunuz Urfa; sahip olduğu genç ve dinamik işgücü ve teşvik sistemindeki yeri sayesinde emek yoğun sektörler için çok cazip yatırım alanı. Bu avantajı görerek yaklaşık 23 milyon lira yatırımla OSB´de yer alan 65 dönümlük alanda 13 fabrika binası inşa ederek yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Bölgeye yatırım yapan firmalarda istihdam edilen kişi sayısı, pandeminin getirdiği sıkıntılara rağmen 2 bine ulaştı. 30 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi olan projede, 10 milyon çiftlik üretimi çok hızlı bir sürede yakaladık. Bunun yarısını ihraç etmeye başladık bile. Proje tam anlamıyla bittiğinde, çarpan etkisi ile 10 bin kişilik istihdam oluşturmasını bekliyoruz. Yakalanan ivmeyi fark eden Harran Üniversitesi, sektöre kalifiye eleman kazandıracak 2 yıllık Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu açıyor. Yaklaşık 19 milyon liralık ilave yatırımla Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin 6 fabrikalık 2'nci etabının temelini de bugün atıyoruz. Burası da tamamlanıp faaliyete geçtiğinde inşallah ilave 2 bin kişilik istihdam oluşturacak. Urfa´mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
'MONOLİT ŞANLIURFA´YA DİKİLECEK'
Göbeklitepe yakınlarındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılan 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesini yazıldığı monolitin Şanlıurfa´ya getirilmesi talimatını verdi.
Konuşmaların ardından ayakkabı fabrikasını gezen Bakan Varank, işçilerle birlikte ayakkabı yaparak üzerine bugünün tarihini not aldı. DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-06-27 14:37:39

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