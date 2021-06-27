Haliliye’de güvenli parklar ışıl ışıl

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Parklar projesi kapsamında güvenlik kameraları takılan ve aydınlatma sistemleri yenilenen parklar, geceleri ışıl ışıl.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçelerde peyzaj çalışmalarının yanı sıra, hayata geçirilen Güvenli Parklar projesi kapsamında alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşların vakit geçirdiği parkların daha güvenli hale gelmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında parklara hem güvenlik kameraları takıldı hem de aydınlatma sistemleri yenilendi. Geceleri ışıl ışıl olan parklar da, hem çocukların hem de ailelerin rahatça vakit geçirecekleri ortamlar oluyor.

Geceleri ışıl ışıl parklarda vakit geçiren vatandaşlar, projenin ilçeye kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

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