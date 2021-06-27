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Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa’da ciğer kebabı pişirdi Bakan Varank’tan ciğer ustasına tavsiye: "Dürüm yap, öyle yiyemezsiniz”

İHA

Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa’da ciğer kebabı pişirdi Bakan Varank’tan ciğer ustasına tavsiye: "Dürüm yap, öyle yiyemezsiniz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa ziyaretinde ciğer kebabı pişirdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile il protokolü ise izledi.
Açılış, temel atma ve proje tanıtımları için Şanlıurfa’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezinin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Ersoy Şanlıurfa’nın meşhur ciğer kebabını pişirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile il protokolü de izledi. Bakan Ersoy ciğer kebabını yellerken Bakan Varank ise sadece yemek istediğini belirtti. Bir süre ciğeri yelleyen Bakan Ersoy daha sonra işi ustasına bıraktı. Ciğeri pişirdikten sonra şişleri ekmeğe çekmeye çalışan ustaya tavsiyelerde bulunan Bakan Varank, “Dürüm yap, öyle yiyemezsiniz” dedi.
Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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