Bakan Varank: Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir (2)



GASTRONOMİ MERKEZİ AÇILIŞINA KATIDILAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa Gastronomi Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, açılışı yapılan merkezde mangal başında ciğer kebabı pişirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yapmayı değil yemeyi tercih ettiğini söyledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda bölgeye özgü yöresel yemeklerin bulunduğu stantları dolaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önemli olan gastronomide elde ettikleri bu değerlerin, yetişmiş bu zanaatkarların gelecek nesillerine aktarılması, Şanlıurfa'nın bu tescilli ürünlerinin başta Türkiye'ye, geleceğe ve dünyaya buradan yayılması" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-06-27 20:53:19



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