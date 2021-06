Karaköprü’de yeşillendirme çalışması

Karaköprü Belediyesi ilçede yeşil alan oranını artırmak ve yemyeşil bir ilçe oluşturmak için ilçeye yeni parklar kazandırılıyor.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılmaya devam ediliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yemyeşil bir ilçe oluşturmak isteyen park ve bahçeler ekipleri, yaklaşık her ay ilçeye yeni bir park kazandırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 metrekareye çıkarmayı hedefliyor. Doğukent Mahallesinde 5 bin metrekare alan üzerinde yapılan yeni parkın yapım çalışmaları devam ederken, çalışmalar ve park malzemeleri eklendikten sonra yeşillendirme çalışması gerçekleştirilerek hizmete sunulacak. Parkın içerisinde yürüyüş parkuru, fitness grupları, çocuk oyun grupları ve kamelyalar olacak. Parkın çimlendirmesi de çalışmaların bitmesinin ardından yapılacak, ağaçlandırma çalışmaları da mevsimsel şartlardan dolayı sonbaharda gerçekleştirilecek.

Karaköprü’ye nefes aldıracak parklar ve yeşil alanlar yaptıklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplu açılış töreninde 14 yeni parkın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Baydilli, “Kişi başına düşen yeşil alan oranını 10 metrekarenin üzerine çıkarmak ve her mahallemize vatandaşlarımızın rahatlıkla oturup dinlenebileceği yeni parklar kazandırmak için çalışıyoruz. Uygun olan her yere yeşil alanları kurup ilçemizi yeşil tonların daha fazla olduğu bir şehir haline getirmek istiyoruz” dedi.

Baydilli, neredeyse her mahallede yeni park çalışmaları yaptıklarını ifade ederek yeşil alan seferberliğinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

