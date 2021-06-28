Mezopotamya markası şehirlerin turizm potansiyel tanıtımı

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirilen, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak üzere oluşturulan “Mezopotamya" markasının tanıtım programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı programla tanıtıldı.

GAP Bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesi ile bölgedeki bütün illerin bütüncül bir yaklaşımla markalaştırılarak sürdürülebilir bir turizm destinasyonunu amaçlanıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilecek olan projeyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kültürel mirasını turizme kazandırması hedefleniyor.

Bakan Ersoy,” kültürel mirasımıza sahip çıkmalı ve bunu tüm dünyaya duyurmalıyız”

“Mezopotamya Destansı Topraklar” tanıtım programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “GAP bölgesi turizm odaklı markalaşma ve tanıtım projesine dâhil olan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölge Türkiye’nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini yansıtmaktadır. Restorasyon, müze ve ören yeri uygulama çalışmaları kapsamında söz konusu şehirlerimizde 130’dan fazla uygulama işi tamamlandı. Bu 9 ilimizde 611 taşınmaz kültür varlığına 18,5 milyon liranın üzerinde proje ve uygulama yardımı yapıldı. Çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları için ise yaklaşık 152 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Sahip olduğumuz kültürel mirasımıza sahip çıkmalı ve bunu tüm dünyaya duyurmalıyız” dedi.

Bakan Varank,” en güzel tanıtım gezi ve tatilinden mutlu dönen misafirlerdir”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Zeugma Antik Kenti, Diyarbakır Surları, Nemrut Dağı, kazılarla açığa çıkarılan tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe ve daha niceleri 2014 yılında başlayan ve 15 milyon lira bütçesi olan markalaşma projemiz kapsamında çok önemli işlere imza attık. Mezopotamya’daki etkinlik, deneyim, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritalarını, 35 kent rotasını, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçlarını belirledik. Şunu unutmamalıyız ki en önemli tanıtım gezisinden, tatilinden mutlu dönen misafirlerimizdir. Bunu sağlayacak olan da esnafımızdır” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, "Mezopotamya programının Şanlıurfa ev sahipliğinde düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa’nın köklü bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizdi. Şanlıurfa’nın tarih, gastronomi, müzik ve turizm gibi alanlarda adını dünyalara duyuran, Göbeklitepe’nin keşfi ile de bu tanınırlığını taçlandırmıştır. Şanlıurfa hoşgörünün ve misafirperverliğin şehridir” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Kültürel tarihi varlıklara sahip olan Şanlıurfa gelişen ve büyüyen turizm ekonomisinden hak ettiği payı alamamaktadır. Bunu sağlamanın yegâne koşulu Mezopotamya markası altında şehirlerin birlikte hareket etmesinden gelen sinerji ve bereketten geçer” şeklinde konuştu.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bugün burada Mezopotamya’yı konuşuyorsak şehir milliyetçiliğini artık geride bırakmışız demektir. Elbette doğduğumuz şehirler bizlerin kıymetlisidir. Bölgesel kalkınma dediğimiz şey, destinasyon dediğimiz şey Mezopotamya’dır. Burada olmaktan bir komşunuz olmaktan bir kız kardeşiniz olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanvekili Mehmet Açıkgöz ise, markalaşma ve tanıtım ile ilgili bilgiler aktardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak üzere oluşturulan “Mezopotamya" markasının tanıtım programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından atılan imzaların ardından sona erdi.

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