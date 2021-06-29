‘Şanlıurfa Tanıtım Günleri’ Ankara ve İstanbul’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın gastronomisini, müziğini, kültürel zenginliklerini ve kente özgü değerlerini tanıtmak üzere Ankara ve İstanbul’da ‘Şanlıurfa Tanıtım Günleri’ düzenliyor.

29 Haziran 1 Temmuz arasında düzenlenecek olan tanıtım günleri kapsamında ilk olarak 29 Temmuz Salı günü Ankara’da Kalaba Kent Meydanı Keçiören Belediyesi önünde Şanlıurfa’dan yola çıkan Sanat ve gastronomi tırı etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşatacak. “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” 1 Temmuz Perşembe günü ise İstanbul’a taşınacak. Başkent Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” kapsamında gastronomi tırı ilk olarak Ankara’ya doğru yola çıktı. Yöresel lezzetlerin ikramı, Şanlıurfa’ya özgü şarkı ve türküler, açık hava konserleri, solo halay şov ve daha birçok etkinlikle Başkentliler Şanlıurfa’yı Ankara’da yaşayacak. Ankara ve İstanbul'da memleket hasreti çeken Şanlıurfalıların memleket hasretini gidermek onlarla kucaklaşmak ayrıca Şanlıurfa’nın tanıtımının en güzel şekilde yapılmasının amaçlandığı “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” etkinliğinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Urfa Ahengi Müzik Topluluğu” açık hava konseri verecek.

Şanlıurfa Dünya’nın en eski mutfağı sloganıyla adından sıkça söz ettiriyor. Öyle ki Urfa’ya özgü tescilli lezzetler, damaklarda lezzet şöleni oluşturuyor. Ankara ve İstanbul’da yapılacak tanıtım günlerine katılan misafirlere çiğ köfte, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk ve semsek gibi tescilli lezzetler ikram edilecek.

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