Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde sözde 'sorumlu' düzeyde bulundukları belirtilen şüphelilerin, emniyette sorgularına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-29 14:07:49



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