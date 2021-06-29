Öğrenci ve velilerden Kuş’a teşekkür

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılan ve yoğun ilgi gören tiyatro kursu, hem öğrencileri hem de velileri mutlu ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılan ve yoğun ilgi gören tiyatro kursu, hem öğrencileri hem de velileri mutlu ediyor. Sanata ve tiyatroya gönül veren gençlerin katıldığı kurslar, Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitmenler tarafından Eyyübiye Belediyesi Batıkent mahallesi Kültür Merkezinde veriliyor. Pandemi koşulları da dikkate alınarak düzenlenen kurslarda; nefes, diksiyon, sahne, hareket gibi uygulamalı eğitimin yanı sıra tiyatro tarihi ve karakter çözümleme gibi kuramsal eğitimler de veriliyor. Kurslara katılan gençler ve veliler sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

Kurslara katılan ve eğitimler alan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.