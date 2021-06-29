Aksoy, yaşlıları unutmadı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, göreve geldiği ilk günden bu yana sürekli olarak halkla iç içe olmaya devam ediyor. Aksoy, Bozova Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de esnaf, vatandaş, gençler ile bir araya gelmeye devam ederken, yaşlıları da unutmadı.

Başkan Aksoy, Bozova merkezde ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Halkla her zaman iç içe olduklarını söyleyen Başkan Aksoy, “Her zaman halkımızla iç içeyiz. Bugün ilçe merkezimizde ikamet eden yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını aldık hem de onların gönüllerine dokunduk. Allah yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

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