Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Haziran 1 Temmuz arasında planladığı ve ilk ayağının başkent Ankara’da gerçekleştirildiği “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” etkinliği Başkentte Şanlıurfa rüzgarı estirdi.

Şanlıurfa’dan yola çıkan gastronomi tırı ve sanat tırı Ankara Keçiören Belediyesi önünde kurulan alana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu türküleriyle etkinliklere katılan vatandaşların kulaklarının pasını silerken Şanlıurfa’ya özgü tescilli lezzet çiğköfte ise damaklarda eşsiz bir tat bıraktı.

Basın mensupları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Şanlıurfa Tanıtım Günleri” etkinliğinin ardından Şanlıurfalı ustalar tarafından buzla yoğurulan, Urfa isotu ile lezzetlendirilen, şarkılara türkülere konu olan çiğköfte, tanıtım günlerine katılanlara ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’nın müziği, gastronomisi, tarihi, kültürel zenginlikleriyle turizmin başkenti olduğunu belirterek, “Şanlıurfa bir açık hava müzesidir. Şanlıurfa Göbeklitepe’dir, Edessa’dır, Ruha’dır, Urfa’dır Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa’daki üç güzellikten ikisini Ankara’ya getirdik. Biri lezzet, diğeri ise müzik üçüncü güzelliğimiz olan tarihimizi ise Şanlıurfa’da bıraktık. Üç güzelliği bir arada yaşamak isteyen Şanlıurfa’ya mutlaka gelmelidir. Bizim kadınlarımız Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da bir sanatkardır. Mutfaktaki sanat eserlerini insanlığa sunan birer kahramandır. Her bir Urfa erkeği ise birer kebap ustasıdır çiğköfte ustasıdır. Bizim yüzlerce ürünümüz damaklarda tescilli, müziğimiz ise yüreklerde tescillidir” dedi.

Şanlıurfa kültürünü Keçiören’de yaşatmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, “Medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümüzü insanlarımızı buluşturduğumuz için çok güzel bir gün oldu. Yani Urfa Keçiören`de, Keçiören Urfa`dadır. Biz et ile tırnak gibiyiz. Burada güzel lezzetleri de tattık. Yurt dışına bile gitsek Urfa kebapçısı var. Bu kültürü yaşatanlardan Allah razı olsun. Şanlıurfa`da doğan medeniyet her geçen gün dünyayı aydınlatıyor " ifadelerine yer verdi.

“Şanlıurfa Tanıtım Günleri” 1 Temmuz Perşembe Günü saat 16.00’da İstanbul Harem Otogar yanı sahil etkinlik alanında olacak.

