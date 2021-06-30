Karaköprü kırsalında sentetik çim saha çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsaldaki gençlerin spor yapması için Çıralı ve Yedikuyu kırsal mahallelerine 2 yeni sentetik çim saha kazandırıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere yatırım yaparak kırsalı kalkındırmaya devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla kırsal mahallelere merkezdekinden farksız olarak hizmetler götürülürken, kırsaldaki gençlere spor alanı oluşturmak için sentetik çim sahalar yapılıyor. Bugüne kadar 17 kırsal mahalleye sentetik çim saha kazandırılırken, 2 mahallede daha sentetik çim saha yapılarak gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak. Kırsal Mahallelere dokunduklarını ve gerekli hizmetleri götürdüklerini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsaldaki gençler için de sentetik çim sahalar yaparak spor alanları kazandırdıklarını dile getirdi.

Baydilli, “Kırsaldaki gençlerimiz için şu ana kadar toplu taşımalı eğitimin olduğu mahallelerimizin hepsine sentetik çim saha kazandırdık. Daha sonra da nüfusu fazla olanlardan başlayarak diğer kırsal mahallelerimize sentetik çim saha yapıyoruz. 17 mahallemizin ardından 2 mahallemize daha sentetik çim saha kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde sentetik çim sahaların dışında çok amaçlı salonlar da kazandırarak kırsalı kalkındırmaya devam ediyor.

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