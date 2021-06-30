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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HÜRÜ ’de yapay zeka desteği hayata geçiriliyor

İHA

HÜRÜ ’de yapay zeka desteği hayata geçiriliyor

Harran Üniversitesi, akıllı tarım araştırma ve uygulama projelerine hız vererek, tarımsal uygulamalardaki girdi miktarını azaltmak ve verimi arttırmak için gerekli olan akıllı tarım sistemleri geliştirmeye başladı.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde yer alan Ziraat Fakültesi’nde yapılan projenin tanıtımına, Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şenbayram koordinatörlüğünde, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kaya ve Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Doç. Dr. Abdullah Kahriman, Prof. Dr. Ali Fuat Tari, Prof. Dr. Osman Çopur, Prof. Dr. Recep Gündoğan ve Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hadi Süzer’in yer aldığı Dijital Tarım Projesiyle yeni nesil iletişim teknolojileri kullanılarak akıllı sensörlerin ve otonom robotların arazide akıllı tarım araştırma ve uygulamaları için kullanılması sağlanıyor. Ziraat Fakültesi araştırma deneme arazisinde kurulan HRÜ Dijital Tarım Prototip Alanı bünyesinde geliştirilip testleri yapılan bu sistemin özellikle donanım ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltması beklenmekte. Projede geliştirilen akıllı sensör (i) yersel veriler (nem ve azot sensörleri gibi), ii) arazi robotu mobil verileri (gaz emisyonu, derinlik kamerası, termal kamera), drone verileri (NDVI kamera), ve milli uydu verilerinin yapay zekâ ile işlenmesi sayesinde gübre ve sulama zamanı, miktarı gibi konularda üreticilere doğru bilgi türetmesi hedefleniyor. Fazla verilen gübrenin bitkiye yarar yerine zarar verdiği gibi fazla sulama da verim düşüklüğü ve çoraklaşmaya neden olmakta. Dijital Tarım uygulamalarında hem doğayı koruyacak hem de girdi miktarını azaltarak sulamada yüzde 45, gübre de yüzde 27 tasarruf sağlanmasını sağlayarak üreticilerin gelirlerinde artış sağlanacak.
Harran Üniversitesi’nde akıllı tarım uygulamaları konusunda kurulan laboratuvarlarda Ziraat Fakültesi, Bilgisayar, Elektronik ve Harita mühendisliği bölümleri ortak çalışmalar yürütüyor. Geliştiren proje ile çiftçiler, arazilerindeki ürüne ait su ve gübre ihtiyacını cep telefonları ve bilgisayar ortamında görebilecek. Geliştirilen projenin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde tüm Türkiye’ye yayılması konusunda çalışmalar sürmekte.

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