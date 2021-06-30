Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 92’nci kilometresinde yaşandı. Orhan B.’nin kullandığı 01 CEC 55 plakalı otomobil, Levent T.’nin kullandığı 38 AEZ 422 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan B. ile otomobilde bulunan İlyas D. ve Rojin D. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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