Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Sıcağa dayanamayan otomobil yandı

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Şanlıurfa’da yaklaşık 42 dereceyi bulan sıcak havaya dayanamayan otomobil yanarak alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü, kaputu açtığında alevlerin çıktığını gördü. Kısa sürede büyüyen yangın aracın diğer kısımlarına da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücüler alev topuna dönen araca müdahale edemedi. Araç herkesin gözü önünde yanarak küle döndü. Aracın yanma anı cep telefonu ile görüntülendi.

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